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04 июня 2017
16:28  04 июня 2017 0

Ученые грозят катастрофой: Вселенная может лопнуть, как мыльный пузырь

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета, астрономия
Гибель Вселенной ожидается через 30 млрд летФото: pixabay.com

Вселенная похожа на мыльный пузырь, внутри которого много темной энергии, и эта энергия постоянно расширяется. Об этом заявили астрофизики.

По их мнению, через 30 млрд лет нашу Вселенную ожидает катастрофа — она может лопнуть, как этот самый мыльный пузырь, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на сотрудника специальной астрофизической обсерватории РАН «Нижний Архыз» Олега Верходанова.

Вселенная находится в процессе постоянного расширения, и началось оно спустя 400 млн лет после Большого взрыва, говорит он. Если темная энергия будет действовать постоянно и неизменно, то Вселенную «разнесет в клочья».

Однако пока это только версии. А в ближайшее время специалисты из астрофизической обсерватории РАН готовятся запустить в космос летающие аппараты, которые позволят детально изучить Вселенную, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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