21:49 04 июня 2017 0

Квадрокоптер сможет перевозить двух человек Фото: workhorse.com

Электрический вертолет покажет 19 июня на международном авиасалоне в Париже американская компания Workhorse. Массовый выпуск летательного аппарата запланирован на 2018 год.

Известно, что вертолет SureFly будет использоваться для быстрых перелетов в труднодоступную местность, сообщает iReactor. Создатели геликоптера нового поколения отметили, что двухместное воздушное судно с восемью пропеллерами изготовлено из углеволокна. В компании уверены, что надежность и безопасность вертолету гарантируют резервная система питания и баллистичесийу парашют. Если двигатели по какой-либо причине откажут, то специальный пиропатрон выбросит купол, под которым спустится на землю машина вместе с пассажирами.

Сейчас новинка проходит испытания, и, если презентация в Париже пройдет успешно, в 2018 году начнется ее массовое производство.