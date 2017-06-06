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06 июня 2017
23:32  06 июня 2017 0

«Сбежавший» с Украины лайнер «Генерал Ватутин» осматривают российские пограничники

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, российский флаг, пелым, теплоход, река тавда
Вскоре бывший украинский теплоход пропустят через Керченский проливФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Лайнер «Генерал Ватутин», подавший заявку на остановке в Ростове-на-Дону, проходит досмотр российских пограничников и таможенную проверку в районе порта «Кавказ» в Керченском проливе. Он уже сменил флаг на российский.

После необходимых процедур лайнеру одобрят заявку на прохождение Керченского пролива, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта. «Заявку на проход канала он [лайнер] подавал. Она будет удовлетворена», — сообщили в ведомстве.

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Украинский лайнер «Генерал Ватутин» вместо Одессы отправился в Россию

Лайнером, как уточнили в Росморречфлоте, владеет собственник из России. Теплоход «Генерал Ватутин» был продан российской компании в ходе «совершенно обычной сделки», которая тем не менее может восприниматься как недружественные действия.

На борту корабля находится примерно 15 человек (в том числе пятеро украинцев) — члены экипажа и представитель компании-судовладельца, пишет информагентство Nation News.

Ранее стало известно, что судно вышло из Киева и вместо Одессы отправилось в Ростов-на-Дону. Добавляется, что теплоход уже сменил флаг и порт прописки.

Нина Калинина
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