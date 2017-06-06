23:32 06 июня 2017 0

Вскоре бывший украинский теплоход пропустят через Керченский пролив Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Лайнер «Генерал Ватутин», подавший заявку на остановке в Ростове-на-Дону, проходит досмотр российских пограничников и таможенную проверку в районе порта «Кавказ» в Керченском проливе. Он уже сменил флаг на российский.

После необходимых процедур лайнеру одобрят заявку на прохождение Керченского пролива, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта. «Заявку на проход канала он [лайнер] подавал. Она будет удовлетворена», — сообщили в ведомстве.

Лайнером, как уточнили в Росморречфлоте, владеет собственник из России. Теплоход «Генерал Ватутин» был продан российской компании в ходе «совершенно обычной сделки», которая тем не менее может восприниматься как недружественные действия.

На борту корабля находится примерно 15 человек (в том числе пятеро украинцев) — члены экипажа и представитель компании-судовладельца, пишет информагентство Nation News.

Ранее стало известно, что судно вышло из Киева и вместо Одессы отправилось в Ростов-на-Дону. Добавляется, что теплоход уже сменил флаг и порт прописки.