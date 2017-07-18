14:40 18 июля 2017 1

Скидка на покупку при списании баллов может достигать 100 процентов стоимости товаров в чеке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В компании X5 Retail Group подвели итог пилотного запуска самой крупной в России программы лояльности для продуктовой розницы. В июле ретейлер успешно завершил пилотный проект «Выручай-карта» и принял решение масштабировать его на всю торговую сеть «Пятёрочка». Как рассказали «URA.RU» в компании, до конца августа в магазинах сети на Урале начнется выдача карт лояльности, по которым покупатели смогут получать бонусы за покупки, а ретейлер узнает, что нравится каждому жителю города, чтобы предложить индивидуальные скидки каждому покупателю.

Основываясь на составе покупок в чеках, которые были авторизованы с помощью карты, в компании собираются начать разрабатывать персональные предложения для клиентов. Например, тем, кто покупал детские товары, будут поступать предложениях о скидках именно на них. Данные о покупках уральцев будут храниться в базе данных ретейлера в обезличенном виде, и внешние контрагенты их не получат.

Программа лояльности «Выручай-карта» в экспериментальном порядке действует сейчас в магазинах «Пятерочка» в 38 регионах России (66% территории присутствия торговой сети). Принцип действия карты простой — во время покупки ее надо предъявить кассиру, и на нее начисляются баллы по курсу — 1 балл за каждые 20 или 10 рублей в зависимости от размера чека при начислении и 10 баллов за 1 рубль скидки в чеке при списании. Скидка на покупку при списании баллов может достигать 100 процентов стоимости товаров в чеке.

В результате пилотного запуска более 12 млн покупателей «Пятёрочки» уже получили карты лояльности и начали ими пользоваться. На сегодняшний день около 30% покупок в регионах, где запущена программа лояльности, совершается с использованием «Выручай-карты». По предварительной оценке компании после развертывания программы лояльности на всю торговую сеть ее участниками могут стать до 30 млн покупателей по всей России, то есть каждый второй посетитель.

«Пилотный запуск программы лояльности в „Пятёрочке“ завершен успешно. Реализованное технологическое решение позволяет анализировать большие объемы данных и фокусироваться на предпочтениях клиентов, делая им персональные предложения покупок. Кроме того, инфраструктура программы позволит нашим поставщикам более эффективно планировать промо-акции и маркетинговые кампании», — сообщила «URA.RU» генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Ольга Наумова.