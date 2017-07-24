Невеста Никиты Преснякова Алена Краснова отгуляла на собственном девичнике. Фото и видео, запечатлевшие, как Алена зажигает с подругами в клубе, появились в Instagram девушки.
Судя по отчету в соцсети, Алена выбрала для мероприятия белое платье, все ее подруги, очевидно, в знак траура по девичеству Красновой, были в черном.
«Лучший день!» — охарактеризовала мероприятие виновница торжества.
Свадьба Красновой и Преснякова намечена на 27 июля. Праздник в прессе уже называют торжеством года (хотя вопрос, обгонит ли он по обсуждаемости свадьбу дочери судьи из Краснодарского края), по слухам, мероприятие обойдется звездной семье в несколько десятков миллионов рублей.
Свадьба пройдет в одном из коттеджных поселков Подмосковья, церемония регистрации состоится там же. Известно, что организовать торжество молодым помогают специалисты одного из столичных свадебных агентств. На банкет приглашены около 200 гостей, выступать в качестве тамады согласилась мать жениха Кристина Орбакайте. По некоторым данным, известный кондитер Ренат Агзамов, работавший на всех масштабных мероприятиях и свадьбах в столице и за ее пределами, готовится к созданию двухметрового торта-шедевра.