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24 июля 2017
23 июля 2017
07:30  24 июля 2017 0

Невеста Никиты Преснякова зажгла на собственном девичнике. ФОТО, ВИДЕО

Свадьба пары намечена на 27 июляФото: Instagram Никиты Преснякова

Невеста Никиты Преснякова Алена Краснова отгуляла на собственном девичнике. Фото и видео, запечатлевшие, как Алена зажигает с подругами в клубе, появились в Instagram девушки.

Судя по отчету в соцсети, Алена выбрала для мероприятия белое платье, все ее подруги, очевидно, в знак траура по девичеству Красновой, были в черном.

«Лучший день!» — охарактеризовала мероприятие виновница торжества.

Свадьба Красновой и Преснякова намечена на 27 июля. Праздник в прессе уже называют торжеством года (хотя вопрос, обгонит ли он по обсуждаемости свадьбу дочери судьи из Краснодарского края), по слухам, мероприятие обойдется звездной семье в несколько десятков миллионов рублей.

Свадьба пройдет в одном из коттеджных поселков Подмосковья, церемония регистрации состоится там же. Известно, что организовать торжество молодым помогают специалисты одного из столичных свадебных агентств. На банкет приглашены около 200 гостей, выступать в качестве тамады согласилась мать жениха Кристина Орбакайте. По некоторым данным, известный кондитер Ренат Агзамов, работавший на всех масштабных мероприятиях и свадьбах в столице и за ее пределами, готовится к созданию двухметрового торта-шедевра.

Татьяна Трушина
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