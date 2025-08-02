РКН объяснил удаление альбома Гуфа «Город дорог»

Альбом рэпера Гуфа «Город дорог» удаляется на основании решений МВД
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Альбом рэпера блокируется на основании решений МВД, сообщили РБК
Альбом рэпера блокируется на основании решений МВД, сообщили РБК Фото:

Роскомнадзор проводит проверку доступности в интернете альбома «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексей Долматов — настоящее имя). А заблокированным альбом оказался на основании решений МВД. Об этом сообщили в РКН.

«Роскомнадзор (РКН) проводит мониторинг доступности в Сети альбома «Город дорог»<...>РКН блокирует контент на основании решений МВД», — указано в материале РБК.

Ранее поводом для обсуждения альбома «Город дорог» стало заявление бизнесмена Игоря Рыбакова, который хотел выкупить права на композиции за 95 миллионов рублей, чтобы удалить их из-за содержания, якобы пропагандирующего алкоголь и безнравственный образ жизни. Однако владелец альбома отказался продавать треки и подписывать соответствующий контракт. Впоследствии Роскомнадзор начал проверку доступности альбома в интернете и передал данные экспертам для дальнейшего рассмотрения.

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Роскомнадзор проводит проверку доступности в интернете альбома «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексей Долматов — настоящее имя). А заблокированным альбом оказался на основании решений МВД. Об этом сообщили в РКН. «Роскомнадзор (РКН) проводит мониторинг доступности в Сети альбома «Город дорог»<...>РКН блокирует контент на основании решений МВД», — указано в материале РБК. Ранее поводом для обсуждения альбома «Город дорог» стало заявление бизнесмена Игоря Рыбакова, который хотел выкупить права на композиции за 95 миллионов рублей, чтобы удалить их из-за содержания, якобы пропагандирующего алкоголь и безнравственный образ жизни. Однако владелец альбома отказался продавать треки и подписывать соответствующий контракт. Впоследствии Роскомнадзор начал проверку доступности альбома в интернете и передал данные экспертам для дальнейшего рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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