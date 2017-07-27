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27 июля 2017
26 июля 2017
Главные новости Свердловской области
13:35  27 июля 2017 3

Новости «URA.RU» работают! Генпрокуратура в УрФО начала проверку из-за афер при строительстве дорог

Ремонт дороги ул Бажова Курган , каток, ремонт дорог, дорожные работы, шебень
Новый глава Уралавтодора вытеснил уральские компании с рынка трудаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Генпрокуратура в УрФО оперативно отреагировала на статью «URA.RU» о нарушениях закона при заключении и исполнении государственных контрактов на производство дорожно-строительных работ в Свердловской области.

«Заместитель генпрокурора Юрий Пономарёв поручил прокурору региона Сергею Охлопкову незамедлительно организовать всестороннюю проверку с привлечением к ее проведению правоохранительных и уполномоченных контрольно-надзорных органов.

Дано указание тщательно проверить все изложенные в материалах СМИ сведения», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генпрокуратуры в УрФО.

В материале «URA.RU» под названием «Одно кадровое решение и 4 млрд свердловских рублей — уходят на Кубань» говорится о том, что новый руководитель «Уралавтодора» Алексей Борисов выдавил из дорожного строительства все местные организации и раздает контракты компаниям, которые раньше в регионе не работали.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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