13:35 27 июля 2017 3

Новый глава Уралавтодора вытеснил уральские компании с рынка труда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Генпрокуратура в УрФО оперативно отреагировала на статью «URA.RU» о нарушениях закона при заключении и исполнении государственных контрактов на производство дорожно-строительных работ в Свердловской области.

«Заместитель генпрокурора Юрий Пономарёв поручил прокурору региона Сергею Охлопкову незамедлительно организовать всестороннюю проверку с привлечением к ее проведению правоохранительных и уполномоченных контрольно-надзорных органов.

Дано указание тщательно проверить все изложенные в материалах СМИ сведения», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генпрокуратуры в УрФО.

В материале «URA.RU» под названием «Одно кадровое решение и 4 млрд свердловских рублей — уходят на Кубань» говорится о том, что новый руководитель «Уралавтодора» Алексей Борисов выдавил из дорожного строительства все местные организации и раздает контракты компаниям, которые раньше в регионе не работали.