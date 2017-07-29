Путем эксперимента ученые выяснили, сколько должен длится идеальный секс. В исследовании приняло участие несколько сотен пар. Результаты исследования опубликовал профессор психологии Брендан Зитц из университета Квинсленда, передает «Комсомольская правда».
500 пар по всему миру в течение месяца занимались сексом, держа секундомер неподалеку. Ученые дали установку: началом близости считать активную фазу, исключая предварительные ласки.
Результаты поражают: одни приходили к финишу за 30 секунд, а другие старались более сорока минут. Таким образом исследование доказало, что никакой нормальности во времени полового акта не существует.
Однако среднее количество времени, которое требуется сексуальным партнерам, составляет 5 минут 40 секунд.