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29 июля 2017
23:05  29 июля 2017 0

Ученые выяснили, сколько должен длиться идеальный секс

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Никакой нормальности в этом деле нетФото: depositphotos.com © URA.RU

Путем эксперимента ученые выяснили, сколько должен длится идеальный секс. В исследовании приняло участие несколько сотен пар. Результаты исследования опубликовал профессор психологии Брендан Зитц из университета Квинсленда, передает «Комсомольская правда».

500 пар по всему миру в течение месяца занимались сексом, держа секундомер неподалеку. Ученые дали установку: началом близости считать активную фазу, исключая предварительные ласки.

Результаты поражают: одни приходили к финишу за 30 секунд, а другие старались более сорока минут. Таким образом исследование доказало, что никакой нормальности во времени полового акта не существует.

Однако среднее количество времени, которое требуется сексуальным партнерам, составляет 5 минут 40 секунд.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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