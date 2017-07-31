Ряд муниципалитетов Среднего Урала не успевает в срок выполнить программу переселения граждан из аварийного жилья. Это заявление председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина подтолкнуло резиденцию губернатора прибегнуть к экстренным мерам.
Утром понедельника врио губернатора Евгений Куйвашев дал свердловскому министру строительства Михаилу Волкову поручение выяснить, какие именно муниципалитеты отстают, и рассмотреть вопрос об изъятии у них полномочий по переселению и передаче их на региональный уровень.
Как уточняет источник «URA.RU» в резиденции, на исполнение поручения дана неделя. Ожидается, что в первую очередь полномочий будут лишены Первоуральск и Камышлов. Кроме того, в министерстве в качестве одного из вариантов хотят предложить кардинальное решение по изъятию полномочий у всех муниципалитетов разом и передачу их в единую службу заказчика, сформированную на базе областного ведомства. Но такой сценарий пока рассматривается в качестве маловероятного.
Всего в Свердловской области за пять лет, начиная с 2012, планировалось расселить 92 тысячи квадратных метров аварийного жилья. По состоянию на июль 2017 расселено 20 тысяч квадратных метров, 32 тысячи уже подготовлены к отселению, 25 тысяч — строятся.
Поставлена задача к концу года программу завершить.