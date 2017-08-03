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Главные новости Челябинской области
15:19  03 августа 2017 0

Командир пожарной части на Южном Урале погиб, спасая подчиненного

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, дым, пожарный, сельскохозяйственный пал
При тушении травы в Магнитогорске погиб пожарный МЧСФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области погиб, спасая подчиненного, командир пожарной части №15 в Магнитогорске Виктор Романенко. Как сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Михаил Юрин, Романенко скончался 1 августа в областном ожоговом центре в Челябинске. Врачи пытались спасти его от тяжелых ожогов, полученных при тушении пожара в Магнитогорске 25 июля.

Пожарная часть №15 отвечает за безопасность на Магнитогорском металлургическом комбинате. 25 июля Виктор Романенко и трое его подчиненных отправились на тушение пожара за территорией ММК. Горела трава на площади в 50 квадратных метров. Как пишет «Магсити74», на месте ЧП произошла утечка кислорода. Загорелась одежда, пропитавшаяся кислородом, у одного из огнеборцев. Виктор Романенко кинулся к нему помочь, начал тушить пламя и вспыхнул сам. Командир части получил ожоги на площади более 50% тела и в тяжелом состоянии был доставлен в Челябинск. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но усилия медиков оказались тщетны.

Подчиненный Романенко, также пострадавший на пожаре, проходит лечение в Магнитогорске. Прогнозы врачей благоприятные. Виктору Романенко было 58 лет. Из них он 23 года служил в пожарной охране.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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