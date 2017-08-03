Путин хочет переписать УК РФ. Силовикам запретят изымать жесткие диски

Президент России Владимир Путин намерен запретить следователям изымать серверы и жесткие диски с предприятий во время уголовно-процессуальных мероприятий. Как утверждает глава государства, совершенно незачем создавать условия, когда во время следствия полностью парализована работа предприятия.
Как отметил глава государства, если для следствия нужны данные серверов и дисков предприятия — достаточно снять копии, заверить их, и пользоваться ими в ходе следствия, передает «Русская планета».
По словам президента, сейчас изъятие серверов и жестких дисков следователями приводит к тому, что предприятие не может даже заплатить налоги государству.