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03 августа 2017
19:28  03 августа 2017 0

Путин хочет переписать УК РФ. Силовикам запретят изымать жесткие диски

Обыски в администрации Карабаша. Челябинск, фсб, маски-шоу, обыск
Обыски часто заканчиваются тем, что парализуют работу всего предприятияФото: Сергей Леонов © URA.RU

Президент России Владимир Путин намерен запретить следователям изымать серверы и жесткие диски с предприятий во время уголовно-процессуальных мероприятий. Как утверждает глава государства, совершенно незачем создавать условия, когда во время следствия полностью парализована работа предприятия.

Как отметил глава государства, если для следствия нужны данные серверов и дисков предприятия — достаточно снять копии, заверить их, и пользоваться ими в ходе следствия, передает «Русская планета».

По словам президента, сейчас изъятие серверов и жестких дисков следователями приводит к тому, что предприятие не может даже заплатить налоги государству.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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