Полпред вместо племянницы Рогозина продвигает друга на должность главы нацпарка в Сочи

08:36 04 августа 2017 0

В кресле директора сочинского нацпарка Устинов (на фото) видит своего старого друга Фото: Википедия

Директором национального парка в Сочи может стать министр природных ресурсов Краснодарского края и учредитель охотничьего общества «Славянские егеря» Сергей Еремин. Во время разговора по телефону эту кандидатуру главе Минприроды Сергею Донскому предложил полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов выступил против назначения на должность директора нацпарка в Сочи Дарьи Филипповой — племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина. Вместо нее на этом посту он видит своего друга — министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина. Оба выросли в Краснодаре и учились в Харьковском юридическом институте. В начале 2000-х Устинов [шесть лет был генпрокурором РФ, — прим.ред] и Еремин работали в силовых структурах.

В профильном ведомстве уже отреагировали на письмо Еремина с просьбой не назначать Дарью Филиппову директором сочинского национального парка. Там заявили, что и так не собирались назначать ее новым руководителем. По данным газеты «Коммерсант», шансы возглавить нацпарк в курортном городе РФ невелики и у протеже Устинова. Дело в том, что вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий природоохранную деятельность, с недоверием относится к кандидатурам из регионов и видит на этом посту человека из Москвы. В Минприроды рассчитывают назначить на эту должность одного из своих сотрудников.

Напомним, 1 августа Дарью Филиппову назначили врио директора сочинского нацпарка после того, как Николая Пеньковского уволили без объяснения причин. Через несколько дней после этого назначения Устинов заявил, что племянница Рогозина по образованию журналист, не имеет никакого отношения к охране природы и за последние полтора года «совершила около сорока административных правонарушений».

2 августа Рогозин потребовал разобраться с назначением своей родственницы на данный пост. В ответ на его просьбу в профильном ведомстве ответили, что Филиппова временно занимает руководящую должность.