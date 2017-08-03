Назначение на должность директора нацпарка Сочи Дарьи Филипповой, которая является племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина, нецелесообразно. Об этом в письме главы Минприроды Сергею Донскому написал полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
По его словам, в ходе проверки кандидатуры Филипповой выяснилось, что она получила образование журналиста, а затем работала в нескольких коммерческих организациях, которые не имеют никакого отношения к охране природы, пишет «Новая газета».
Полпред подчеркнул, что девушка за пять лет сменила пять мест работы. При этом самый продолжительный срок на одном месте составлял не более полутора лет. «В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений», — сообщается министру в тексте письма. Изложив эти факты, полпред президента делает вывод, что назначение Дарьи Филипповой на должность директора нацпарка в Сочи является нецелесообразным.
Отметим, о назначении племянницы Рогозина директором нацпарка сообщил 1 августа «Коммерсанту» бывший директор нацпарка Николай Пеньковский, который, по его словам, был уволен без объяснения причин. Он также уточнил, что звонок из Минприроды с просьбой взять на работу молодого специалиста Филиппову поступил ему в апреле.
Как пишет «Национальная служба новостей», Пеньковский предложил стать новой сотруднице вице-президентом по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков. Она согласилась. Однако в июне Пеньковскому сообщили, что с поста директора он должен уйти. 2 августа Дмитрий Рогозин потребовал разобраться с назначением своей племянницы на пост директора парка. В Минприроды уверяют, что Дарья Филиппова поставлена на руководящую должность временно.