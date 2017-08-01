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01 августа 2017
13:08  01 августа 2017 0

Племянница Рогозина получила высокий пост в Сочи. Экологи в шоке

Госсовет в Нижнем Тагиле, мантуров денис, рогозин дмитрий
Родня Рогозина успешно продвигается по службеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Племянница вице-премьера России Дмитрия Рогозина Дарья Филиппова назначена на должность директора нацпарка в Сочи. Бывший руководитель Николай Пеньковский, занимавший должность на протяжении последних 15 лет, уволен без объяснения причин.

Экологи считают, что смена руководства продиктована намерением построить несколько горнолыжных курортов в ущерб заповедным территориям. Минприроды при этом никак не комментирует ситуацию.

Филиппова пришла на работу в нацпарк в апреле этого года по совету федерального министерства, заняв должность вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков, которую ей предложил Пенковский на собеседовании, пишет газета «Коммерсант».

«Она приехала в нацпарк, мы поговорили. Меня, конечно, удивила ее трудовая — окончила журфак МГУ, работала преимущественно в коммерции, к лесу отношения не имеет. Ну министерству виднее, — говорит экс-директор Пеньковский, его цитирует „Национальная служба новостей“. — Я спросил, чем она хочет заниматься, оказалось — туризмом».

В мае директора нацпарка вызвали в Москву и попросили оставить свой пост. Уже 12 июня новым руководителем Сочинского нацпарка стала Филиппова.

Лев Истомин
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