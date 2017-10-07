Звезда «Дома-2» из Екатеринбурга сыграла свадьбу. ФОТО

20:06 07 октября 2017 1

Варя Третьякова поделилась фотографией свадебного букета Фото: Instagram Варвары Третьяковой

Экс-участница «Дома-2» из Екатеринбурга Варвара Третьякова вышла замуж. Радостным известием девушка поделилась со своими поклонниками в социальных сетях.

Судя по всему, торжество было довольно скромным: в Instagram красотка выложила лишь снимок с букетом невесты, фотографию завтрака в «Хаятте» и селфи. «Единственное фото со вчера #weddingday в моём телефоне», — подписала последний из этих снимков Варвара.

Журналисты выяснили, что молодые решили просто расписаться и поужинать в ресторане вместе с близкими родственниками. В ЗАГС молодые отправились вдвоем. Третьякова призналась, что они с будущим супругом не хотели обижать никого из друзей, поэтому ограничились торжеством в кругу семьи. Вместо свадебного платья Третьякова решила обойтись белым костюмом, отмечает издание ScanDar. Свадебное путешествие молодожены проведут в Турции.

По данным СМИ, супруги познакомились еще три года назад, однако встречаются меньше полугода. Егор первым заговорил о свадьбе, и они решили не тянуть.