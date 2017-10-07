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07 октября 2017
06 октября 2017
19:29  07 октября 2017 0

В Екатеринбурге проверяют на взрывчатку все торговые центры. Эвакуируют уже пятый

Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, кинологи, собаки
Специалисты работают со служебными собакамиФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В Екатеринбурге в субботу, 7 октября, проходит волна эвакуаций в торговых центрах. Все началось с того, что в первой половине дня эвакуировали ТРК «Глобус» на улице Щербакова, однако на данный момент в социальных сетях появилась информация об эвакуации еще в четырех крупных магазинах по всему городу.

Известно, что в торговом центре «Гагарин» эвакуировали 250 человек, следом за ним были «Комсомолл», гипермаркет «Окей» и «Фан-Фан», где уже работают кинологи.

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах передает, что анонимное сообщение о минировании торгового центра в Екатеринбурге поступило в свердловское УФСБ после пяти часов вечера. При этом адрес и название торгового центра не указывались, поэтому сейчас УФСБ вместе с полицией проводит последовательную проверку объектов.

Никаких подозрительных предметов в уже обследованных торговых центрах не обнаружено.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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