В Екатеринбурге в субботу, 7 октября, проходит волна эвакуаций в торговых центрах. Все началось с того, что в первой половине дня эвакуировали ТРК «Глобус» на улице Щербакова, однако на данный момент в социальных сетях появилась информация об эвакуации еще в четырех крупных магазинах по всему городу.
Известно, что в торговом центре «Гагарин» эвакуировали 250 человек, следом за ним были «Комсомолл», гипермаркет «Окей» и «Фан-Фан», где уже работают кинологи.
Источник «URA.RU» в правоохранительных органах передает, что анонимное сообщение о минировании торгового центра в Екатеринбурге поступило в свердловское УФСБ после пяти часов вечера. При этом адрес и название торгового центра не указывались, поэтому сейчас УФСБ вместе с полицией проводит последовательную проверку объектов.
Никаких подозрительных предметов в уже обследованных торговых центрах не обнаружено.