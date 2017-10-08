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15:26  08 октября 2017 0

В Сургуте молодой человек и девушка выпали с балкона. ВИДЕО

Захват заложников. Нижневартовск., полиция, скорая помощь, спецслужбы, служба спасения
Полиция и медики скорой разбирались в причинах падения молодых людей с высотыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Ночью в Сургуте 23-летний молодой человек выпал с балкона 14 этажа на улице Захарова. Ранее на улице Пролетарской с балкона сорвалась 16-летняя девушка.

ЧП на Захарова произошло в ночь на 8 октября. Жильцы дома сообщили, что с балкона упал их сосед из третьего подъезда. Якобы незадолго до трагедии мужчина попрощался со своими родственниками. Когда на место ЧП прибыла скорая помощь, парень был еще жив, но врачам спасти его не удалось. Проверку проводит региональный СКР, уточняет агентство «К-Информ».

Чуть ранее, вечером 3 октября, на Пролетарской также с балкона 14 этажа выпала девушка. От полученных травм она погибла на месте. К месту происшествия выехали скорая помощь и полиция, проводится проверка, пишет «Сургут-информ» на своей странице во «ВКонтакте».

Нина Калинина
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