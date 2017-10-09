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Главные новости Пермского края
13:28  09 октября 2017 1

Власти Перми будут оплачивать дорогостоящие анализы для больных малышей

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Стоимость одного генетического анализа – от 30 до 100 тысяч рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми генетические анализы для нездоровых детей будут оплачиваться за счет бюджета. Стоимость одного такого анализа — от 30 до 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление принял департамент социальной политики администрации города.

Генетические анализы помогают врачу поставить верный диагноз и назначить необходимое лечение. Пока в Перми будет оплачиваться только молекулярное кариотипирование — оно помогает определить заболевание и спланировать развитие ребенка. Этот анализ уже помог Данияру Шаймарданову: после генетического анализа стало ясно, что мальчику необходимо постоянное наблюдение дерматолога, онколога и кардиолога, сообщили «URA.RU» в фонд «Дедморозим».

Молекулярное кариотипирование не делается в Перми. Кровь увозят в Москву, а результат приходит через 45 дней. Стоимость анализа возмещается родителям постфактум. Чтобы ее получить, нужно предоставить документы в отдел по работе с гражданами департамента социальной политики не позднее шести месяцев с даты проведения лабораторно-генетического обследования.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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