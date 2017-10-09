В Перми генетические анализы для нездоровых детей будут оплачиваться за счет бюджета. Стоимость одного такого анализа — от 30 до 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление принял департамент социальной политики администрации города.
Генетические анализы помогают врачу поставить верный диагноз и назначить необходимое лечение. Пока в Перми будет оплачиваться только молекулярное кариотипирование — оно помогает определить заболевание и спланировать развитие ребенка. Этот анализ уже помог Данияру Шаймарданову: после генетического анализа стало ясно, что мальчику необходимо постоянное наблюдение дерматолога, онколога и кардиолога, сообщили «URA.RU» в фонд «Дедморозим».
Молекулярное кариотипирование не делается в Перми. Кровь увозят в Москву, а результат приходит через 45 дней. Стоимость анализа возмещается родителям постфактум. Чтобы ее получить, нужно предоставить документы в отдел по работе с гражданами департамента социальной политики не позднее шести месяцев с даты проведения лабораторно-генетического обследования.