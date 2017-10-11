13:44 11 октября 2017 0

Мать избавилась от дочки сразу после родов Фото: Pixabay

В СК РФ по Челябинской области проводится проверка по факту обнаружения 10 октября тела новорожденного младенца в селе Медведково Чебаркульского района. По версии следствия, ребенок появился на свет 7 октября в результате домашних родов, мать у медиков не наблюдалась, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Газета «Южноуралец» опубликовала шокирующие подробности случившегося. Выяснилось, что у женщины уже есть трое детей, новый ребенок был нежелательным. О своей беременности она не сообщила никому — даже мужу. Все сроки аборта пропустила. Родила дочку самостоятельно и выбросила ее, еще живую, в выгребную яму. Малышка погибла от общего переохлаждения и асфиксии. Тело ребенка обнаружил местный житель, он и сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Жители села также пребывают в состоянии шока. Семья считалась положительной, женщина работает на местной птицефабрике.