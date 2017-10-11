Десятки тысяч студентов готовятся выйти на парад-карнавал в Москве

20:57 11 октября 2017 1

На шествие студентов придут десятки тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В параде-карнавале, который пройдет в Москве 14 октября в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), примут участие около 40 тысяч человек. Об этом заявила глава рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с организаторами ВФМС Елена Афанасьева.

Что касается основных мероприятий фестиваля, они пройдут в Олимпийском парке в Сочи с 15 по 21 октября. «Это впервые за историю фестиваля — фестивальные события проходят вне столицы. Но мы посчитали это правильным, потому что в Сочи есть вся инфраструктура <…>», — приводит ТАСС слова Афанасьевой, которая также отметила, что на фестивале будут работать около 70 площадок, на которых пройдут различные дискуссии, презентации и тренинги.

Вовлечены в них, по оценкам организаторов, будут 20 тысяч человек из 193 стран. Ранее президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу заявил, что в этом году фестиваль станет ответом на агрессивную политику НАТО и напомнит молодежи об идее мира во всем мире, солидарности и необходимости борьбы с фашизмом.