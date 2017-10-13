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13 октября 2017
21:00  13 октября 2017 0

На зону отправят 12-летних, Центробанк ошибся с купюрой, Панин рекламирует боярку. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Атлян. Детская воспитательная колония. Из архива. Челябинск., уголовник, строй, заключенный
Скоро в России за отдельные преступления будут отправлять за решетку, начиная с 12 лет.Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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На новой купюре в две тысячи рублей нашли грубую ошибку. Из-за нее на Центробанк обиделся целый регион.

Три четверти россиян хотят помогать Сирии даже после войны. Эксперты ВЦИОМ рассказали, зачем это России и почему наша страна прощает всем долги.

Из-за новостей о радиоактивном облаке в Екатеринбурге срочно замеряют радиационный фон. Роспотребнадзор рассказал о том, насколько всё опасно. «URA.RU» тоже измерило уровень радиации, самый высокий — у мэрии города.

В Зауралье чиновники выселяют трехлетнего малыша из квартиры его погибшей мамы. История настолько вопиющая, что после публикации на «URA.RU» ею заинтересовалось множество федеральных СМИ.

Панин снялся в рекламе боярышника в стиле презентации Apple. «Привет, синька!», — шутит скандально известный актер.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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