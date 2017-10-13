21:00 13 октября 2017 0

Скоро в России за отдельные преступления будут отправлять за решетку, начиная с 12 лет. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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