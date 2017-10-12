20:00 12 октября 2017 0

За 20 лет Россия простила долгов на 140 млрд долларов, все свои долги - исправно выплатила Фото: Евгений Ганеев

Почти три четверти россиян считают, что наша страна должна помочь Сирии после окончания войны в регионе, следует из опросов ВЦИОМ, опубликованных 12 октября.

В 2005 году Россия уже списала долг Сирии в размере 13,5 млрд долларов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Опрос объясняет, почему среди стран «большой семерки» наша является лидером по списанию долгов. Так, только в этом году Россия простила Киргизии 240 млн долларов. Всего же только за последние 20 лет Россия простила долгов на 140 миллиардов долларов своим основным должникам — Кубе, Ираку, Ливии, Монголии, КНДР. Кроме прощения долгов Россия находится в списке лидеров по предоставлению гуманитарной помощи. Начиная с 1993 года Россия осуществила более 430 гуманитарных операций в 140 странах мира.

Комментируя данные, опубликованные ВЦИОМ, генеральный директор центра Валерий Федоров утверждает, что лишь 25% россиян готовы помогать непосредственно деньгами, остальные хотят ограничиться военной и дипломатической помощью. «Люди не хотят тратить деньги на помощь разрушенной Сирии. Они полагают, что мы свое дело сделали, помогли Сирии сохраниться, помогли победить террористов, а дальше восстанавливайте свою страну сами, а у нас своих проблем достаточно, нам самим деньги нужны», — говорит Федоров.

«Помогая той или иной стране, мы надеемся, что она будет нашим геополитическим союзником, — считает директор Института стратегического анализа компании Игорь Николаев. В этом случае зачастую бывает так, что размер помощи оказывается неадекватным, утверждает эксперт, приводящий в пример Кубу, которой СССР выплатил 30 млрд долларов».

Россияне не испытывают энтузиазма из-за помощи другим странам Фото: depositphotos.com © URA.RU

При этом помощь, которую оказывает Россия, минимально сказывается на ее собственной экономике, потому что составляет десятые доли процентов от ВВП. Однако в случае ухудшения экономической ситуации ущерб может увеличиться, говорит Николаев: «Когда у нас высокие цены на нефть и есть резервы, это не оказывает влияния на экономику. Но если раздача помощи будет продолжаться и в условиях кризиса, то отрицательное влияние будет ощущаться гораздо сильнее».

Геополитические интересы страны могут быть выше экономики, считает политолог Никита Кричевский. По его словам, помощь не всегда носит безвозмездный характер. Так, помогая Сирии гуманитарной помощью, Россия надеется, что после окончания войны российские компании получат заказы на разработку нефти и восстановление инфраструктуры.

Сама Россия в 1991 году взяла на себя выплату всех долгов СССР. Их сумма к тому времени достигла 96 млрд долларов. Последний советский долг наша страна выплатила только в феврале этого года, переведя 125 $ млн Боснии и Герцеговине за товары, которые были поставлены еще из бывшей Югославии.