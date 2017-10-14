Движение между Тюменью и Ханты-Мансийском было прервано из-за массового ДТП. В районе села Борки столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля.
О перекрытии трассы Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 13 октября сообщили пользователи соцсетей. «Мы два часа простояли», сообщила в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» одна из свидетельниц.
«Там магнит „Магнит“ (фура с логотипом одноименной торговый сети — ред., с прицепом, „американец“ с прицепом, груженным металлоломом, опрокинутый, кабина от него на „солярисе“ вроде лежит, мотор рядом. Дальше еще две легковушки разбитые.Спросил у водил длинномера, говорят, что все живы», — поясняет другой очевидец. Большинство сходится на том, что дорога на этом участке в хорошем состоянии.
«В 19:17 на 42-м км ФАД Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение четырёх автомобилей: „Ниссан“, „Киа“, „Ман“ и „Фредлайнер“. К месту происшествия были направлены 4 человека личного состава и 2 единицы спецтехники», — пояснили «URA.RU» в ГУ МЧС по Тюменской области.