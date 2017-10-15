На территории коллективного сада «Бытовик», расположенного неподалеку от Карасьеозерского произошел крупный пожар: сгорел частный дом. По предварительной информации, жертв нет.
Возгорание произошло около 21:00, в субботу 14 октября. Пламя распространилось на площади свыше 600 квадратных метров: горел не только дом, но и надворные постройки. Из-за быстрого распространения огня ранг пожара был поднят до второго номера. Для тушения использовались ближайшие водоисточники и бассейн, расположенный на территории участка. К настоящему момент пожар локализован, сообщает «Сова Екатеринбург».
Получить комментарий в экстренных службах Екатеринбурга на момент написания новости не удалось. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.