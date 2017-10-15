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Главные новости Свердловской области
01:42  15 октября 2017 0

Крупный пожар под Екатеринбургом: огромный частный дом тушили 40 пожарных и 20 единиц техники. ФОТО

Для борьбы с огнем пожарным пришлось брать воду из бассейнаФОТО: "Оперативные ночные новости"

На территории коллективного сада «Бытовик», расположенного неподалеку от Карасьеозерского произошел крупный пожар: сгорел частный дом. По предварительной информации, жертв нет.

Возгорание произошло около 21:00, в субботу 14 октября. Пламя распространилось на площади свыше 600 квадратных метров: горел не только дом, но и надворные постройки. Из-за быстрого распространения огня ранг пожара был поднят до второго номера. Для тушения использовались ближайшие водоисточники и бассейн, расположенный на территории участка. К настоящему момент пожар локализован, сообщает «Сова Екатеринбург».

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ФОТО: «Оперативные ночные новости»

Получить комментарий в экстренных службах Екатеринбурга на момент написания новости не удалось. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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