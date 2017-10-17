08:55 17 октября 2017 10

Известный ведущий мог мечтать о вилле с 90-х годов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеканал «Россия-24» подробно разъяснил, откуда у телеведущего Владимира Соловьева появились средства для приобретения роскошной виллы в Италии.

Эксперты подсчитали, что средняя заработная плата столичных тележурналистов составляет 70 тысяч рублей в месяц. За 20 лет трудового стажа набегает сумма в 16 млн 800 тысяч рублей.

Европейские агентства недвижимости продают виллы площадью 150 квадратных метров за 235 тысяч евро. «Но с забугорными грантами было бы быстрее», — цитирует ведущего «России-24» Telegram-канал.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный в своем расследовании оценил недвижимость Соловьева в один миллиард рублей. На это телеведущий ответил, что «просто богат».