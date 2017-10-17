Телеканал «Россия-24» подробно разъяснил, откуда у телеведущего Владимира Соловьева появились средства для приобретения роскошной виллы в Италии.
Эксперты подсчитали, что средняя заработная плата столичных тележурналистов составляет 70 тысяч рублей в месяц. За 20 лет трудового стажа набегает сумма в 16 млн 800 тысяч рублей.
Европейские агентства недвижимости продают виллы площадью 150 квадратных метров за 235 тысяч евро. «Но с забугорными грантами было бы быстрее», — цитирует ведущего «России-24» Telegram-канал.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный в своем расследовании оценил недвижимость Соловьева в один миллиард рублей. На это телеведущий ответил, что «просто богат».