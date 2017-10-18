08:27 18 октября 2017 0

Главное, чтобы Эльвире Набиуллиной понравилось Фото: пользоваеля Egor Egor в соцсети Behance

Пермский дизайнер предложил новую концепцию облика российской валюты. По замыслу художника, на купюрах уместнее всего изобразить известных российских ученых и их открытия, изменившие мир. В частности, на тысячной банкноте он предлагает поместить портрет Константина Циолковского и изображения космических ракет, а на пятитысячной — Дмитрия Менделеева и символы химических элементов.

Дизайн всех купюр, предложенный автором, выполнен в сложной художественной технике, являющейся одновременно защитой от подделки. Сам концепт выложен в социальной сети дизайнеров «Behance». Как комментирует автор, дизайн он сделал больше для практики — контракта с ЦБ, который мог бы заинтересоваться этой работой, у него нет.

Обсуждение дизайна российских рублей активизировались после того, как неделю назад глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила новые банкноты с номиналом 200 и 2000. На первой изображен Крым, на второй — Владивосток. Их появление в обороте ожидается в декабре 2017 года.