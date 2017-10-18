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18 октября 2017
17 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:53  18 октября 2017 0

В уральском медиахолдинге серьезные кадровые перестановки. В «Деловом квартале» появится новый главный редактор

Интервью с главным редактором журнала
Сергею Дружинину предстоит войти в курс дела максимально быстро. Впереди премия "Человек года"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Главный редактор журнала «Деловой квартал» Сергей Дружинин пошел на повышение — он стал директором компании. Пока кандидатура нового главного редактора не названа.

Об изменениях в карьере Дружинина стало известно после его записи на странице в соцсети «Фейсбук». Сам он для получения комментариев оказался недоступен, его телефон отключен. Скорее всего, он сейчас находится на совещании в медиахолдинге «АБАК-пресс», где и проходит его представление коллегам уже как директора.

Насколько известно «URA.RU», журналистов «ДК» о новом назначении Дружинина не предупреждали, кандидатура нового главреда также не называлась.

Дружинин стал главным редактором «ДК» 28 января 2015 года, перейдя на этот пост с должности редактора портала DK.RU в Екатеринбурге. Он сменил на посту Татьяну Апрельскую, которая уехала работать в Москву. При Дружинине политика издания претерпела ряд изменений. В частности, оно стало реже выходить в бумажном варианте, но активно наращивало посещаемость интернет-версии.

Смена топ-менеджмента издания произошла за месяц до главного пиар-события «ДК» — присуждения премии «Человек года». В этом году мероприятие пройдет в восьмой раз.

Юлия Литвиненко
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