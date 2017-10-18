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18 октября 2017
13:29  18 октября 2017 4

Участников Всемирного фестиваля молодежи в Сочи оказалось больше ожидаемого

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, всемирный фестиваль молодежи и студентов
На всемирный фестиваль собрались гости из 188 стран мираФото: Владимир Андреев © URA.RU

На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи приехало в общей сложности 25 тысяч молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет из 188 стран мира. Кроме того, в организации мероприятия принимает участие 5 тысяч волонтеров из России и зарубежных стран.

Как отметили «URA.RU» в пресс-службе фестиваля, список участников является окончательным и увеличиваться больше не будет.

Ранее, 17 октября закончилась региональная программа фестиваля. 2 тысячи делегатов мероприятия посетили 15 городов страны, в том числе Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тюмень, Махачкалу, Новосибирск, Ижевск и Севастополь.

Примечательно, что в Крыму при этом побывали граждане США и Канады и остались очень довольны увиденным.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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