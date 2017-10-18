Участников Всемирного фестиваля молодежи в Сочи оказалось больше ожидаемого

На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи приехало в общей сложности 25 тысяч молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет из 188 стран мира. Кроме того, в организации мероприятия принимает участие 5 тысяч волонтеров из России и зарубежных стран.
Как отметили «URA.RU» в пресс-службе фестиваля, список участников является окончательным и увеличиваться больше не будет.
Ранее, 17 октября закончилась региональная программа фестиваля. 2 тысячи делегатов мероприятия посетили 15 городов страны, в том числе Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Оренбург, Великий Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тюмень, Махачкалу, Новосибирск, Ижевск и Севастополь.
Примечательно, что в Крыму при этом побывали граждане США и Канады и остались очень довольны увиденным.