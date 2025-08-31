Shot: парашютист разбился насмерть в Подмосковье

В Подмосковье 46-летний кандидат в мастера спорта по парашютному спорту Дмитрий З. погиб при неудачном приземлении в клубе «Аэроград» в Коломне (Московская область). Об этом сообщили telegram-каналы.
Причиной трагедии стало неудачное приземление после прыжка с парашютом. Мужчину не удалось спасти, он скончался до приезда скорой помощи, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на свои данные.
После трагедии руководство «Аэрограда» объявило о полной отмене всех прыжков 31 августа. Клуб возобновит работу только с понедельника. Сотрудники центра отказались от комментариев по поводу случившегося и не уточнили детали инцидента, сообщили в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.