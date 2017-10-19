Китайскую медицину назвали причиной рака печени

19:50 19 октября 2017 0

Она наносит больше вреда организму, чем пользы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые из Сингапура и Тайваня установили, что компонент традиционной китайской медицины — аристолоховые кислоты — провоцируют рак печени, вызывая гепатоцеллюлярную карциному.

Выяснилось, что аристолоховые кислоты ответственны за появление опухолей в 76 из 98 проанализированных тайваньских образцов, что составляет 78%, следует из статьи, опубликованной в журнале Science Translational Medicine. Также эти органические соединения вызывали мутации в 59% генов, отвечающих за «запуск» других типов рака. При этом в Америке и европейских странах доля вызванных этими соединениями опухолей была гораздо ниже, что можно объяснить меньшей популярностью китайской народной медицины в этих регионах.

По словам ученых, новое исследование доказывает, что такие препараты наносят серьезный вред организму и подлежат жесткому контролю или даже изъятию из продажи. Однако в традиционной китайской медицине растения рода аристолохия часто применяют при родовспоможении, заживлении ран и избавлении от паразитов.