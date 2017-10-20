В Первоуральске пожарная машина протаранила салон красоты. ФОТО

15:10 20 октября 2017 0

В момент ДТП водителя за рулем не было Фото: "ВКонтакте", группа Инцидент Екатеринбург

В Первоуральске 19 октября пожарная машина въехала во входную группу салона красоты на улице Строителей, 32б.

Машина противопожарной службы проехала по ступеням и едва не врезалась в двери. Очевидцы отметили в группе «Инцидент.Екатеринбург», что в момент ДТП водителя за рулем не было, и, вероятно, он просто забыл поставить машину на ручной тормоз.

Сотрудницы салона красоты рассказали «URA.RU», что не видели столкновения и о инциденте узнали уже позже. «Пожарная машина съехала с дорожного полотна. На данный момент проводится проверка и разбирательство», — рассказал корреспонденту заместитель начальника отряда ФПС по Свердловской области Руслан Атамурадов.

Посетители салона и участники дорожного движения не пострадали. Здание осталось в сохранности, однако ступени и перила потребуется восстановить.