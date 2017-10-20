{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:10  20 октября 2017 0

В Первоуральске пожарная машина протаранила салон красоты. ФОТО

В момент ДТП водителя за рулем не былоФото: "ВКонтакте", группа Инцидент Екатеринбург

В Первоуральске 19 октября пожарная машина въехала во входную группу салона красоты на улице Строителей, 32б.

Машина противопожарной службы проехала по ступеням и едва не врезалась в двери. Очевидцы отметили в группе «Инцидент.Екатеринбург», что в момент ДТП водителя за рулем не было, и, вероятно, он просто забыл поставить машину на ручной тормоз.

Сотрудницы салона красоты рассказали «URA.RU», что не видели столкновения и о инциденте узнали уже позже. «Пожарная машина съехала с дорожного полотна. На данный момент проводится проверка и разбирательство», — рассказал корреспонденту заместитель начальника отряда ФПС по Свердловской области Руслан Атамурадов.

Посетители салона и участники дорожного движения не пострадали. Здание осталось в сохранности, однако ступени и перила потребуется восстановить.

1/2
Фото: «ВКонтакте», группа Инцидент Екатеринбург

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров