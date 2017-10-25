19:14 25 октября 2017 0

Реклама на скамейках в Екатеринбурге незаконна, но предприниматели все равно ее размещают Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Работа мингосимущества Свердловской области в очередной раз провоцирует вопрос об эффективном распоряжении имеющимися полномочиями. Речь идет об управлении рекламой, которое перешло в ведение МУГИСО в марте 2016 года. В обязанности министерства входит не только согласование размещения конструкций, но и демонтаж незаконно установленных носителей.

Участники рынка обратили внимание, что практически не подверженными демонтажу оказались скамейки, на спинках которых крепятся рекламные объявления. Они подсчитали, что за прошедшие девять месяцев 2017 года Фонд имущества Свердловской области (ФИСО — подразделение МУГИСО) объявил 14 аукционов на разбор незаконных конструкций: больше всего на брандмауэры (2100) и меньше всего — на скамейки (50).

Емкость рынка рекламных скамеек в городе профучастниками оценивается примерно в 1,5 тыс. штук. При этом большая их часть продается фирмой «Медиалавка» (ООО «Экспресс услуги) — ей, судя по данным сайта, принадлежит чуть более 1270 скамеек, реклама на которых стоит от 4,5 тыс. рублей в месяц. При этом, судя по актуальному прайсу на размещение, любезно присланному менеджером фирмы, свободными на ближайший год остаются только порядка 370 из них.

Компания «Медиалавка» была основана экс-депутатом гордумы Озерска (Челябинская область) от «Справедливой России» Альбертом Веретенниковым, который еще в 2011 году подозревался в «мошенничестве в особо крупном размере», но был дважды оправдан судом. «Число скамеек на сайте следует делить на два — ведь у скамейки две стороны. От скамеек мы не отказываемся, потому что это наш хлеб и на их размещение в 2005—2006 годах мы получили разрешение главы города. Но МУГИСО сейчас выдает предписания, и за этот год у нас порядка 100 конструкций вынесли», — заверил «URA.RU» один из руководителей «Медиалавки», представившийся Станиславом.

Когда рекламные полномочия принадлежали городу — тот обозначал скамейки как элемент благоустройства. После того как полномочия были переданы, администрация Екатеринбурга заявила, что скамейки — незаконный рекламный носитель, и доказала это через суд. Сейчас с себя ответственность за скамейки мэрия полностью снимает. «Мы демонтируем с остановок в плановом порядке, только если это объект муниципальной собственности и есть в реестре. Все остальное — полномочия МУГИСО. Скамейки в основном стоят на неразграниченных землях, с наших мы убираем своими силами», — объяснил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

В пресс-службе МУГИСО напомнили, что все работы по демонтажу проводит ФИСО. «Департамент рекламы направил порядка 450 конструкций данного типа на демонтаж, который осуществляет фонд имущества. На 329 выданы предписания, демонтировано согласно отчетам, поступившим в департамент рекламы, 92», — объяснила «URA.RU» советник министра по управлению госимуществом Юлия Вершецкая. Почему работы идут именно такими темпами, в министерстве не уточнили. В ФИСО сослались на то, что «комментарии по всем вопросам дает директор Любовь Геннадьевна [Зарипова, зампредседателя ФИСО], а она в отпуске».

МУГИСО ранее уже оскандалилось на теме рекламы, когда 22 декабря 2016 года директора департамента рекламы министерства Игоря Разунина задержали на рабочем месте. 27 декабря против него было возбуждено уголовное дело «по факту получения им взяток в крупном размере от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы».