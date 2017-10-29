Российская супермодель Наталья Водянова шокировала публику своим нарядом в праздник Хэллоуин. Боди из красного латекса, надувные шары и ботфорты вместе составляли костюм эритроцита.
Такой оригинальный вид Водянова решила продемонстрировать на благотворительной ярмарке фонда «Обнаженные сердца». На этой вечеринке к Хэллоуину в Нью-Йорке собрались звезды из мира моды, кино, музыки и искусства.
Фото в оригинальном костюме Водянова разместила на своей странице в Instagram. Подразумевается, что образ, составленный из красного латекса и надувных шаров, должен ассоциироваться с каплей крови — символом жизни.
Но не все поняли замысел Водяновой. Поклонники недоумевали, некоторые из них решили, что такой эпатажный образ больше бы подошел Леди Гаге. «А это костюм чего? Простите)», «я не знаю что это......но вам подходит????», «Ужасный костюм, все-таки… жуткое уродство, безвкусица. В такие обычно наряжают самую страшную в американских фильмах)))» — высказались подписчики звезды в Instagram.