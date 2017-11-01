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Главные новости Челябинской области
17:05  01 ноября 2017 0

На Урале будущая учительница разделась в клубе за смартфон. ВИДЕО

Девушка раздевалась зря: ей не дали iPhone 7 и выгнали с учебыФото: скриншрот с видео

Скандал разразился в городе Троицк Челябинской области. В ночном клубе «Флинт» студентка педагогического колледжа разделась практически догола за iPhone 7.

Девушка, явно стесняясь, быстро сняла с себя всю одежду, кроме трусиков. Оказалось, что все было зря. Девушку обманули, сообщает Life.ru. Обещанный в клубе iPhone 7 обнаженной студентке так и не дали. Вместо него девушке вручили дешевый смартфон.

После того как в колледже увидели эту видеозапись, девушку отчисли из учебного заведения, так как ее моральный облик не вяжется со статусом педагога.

Видео: «Типичный Челябинск», ВК

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Нижнем Новгороде была отчислена из педагогического университета студентка, которая прилюдно занялась сексом на танцполе в ночном клубе. Ее любовника — курсанта Академии МВД — тоже выгнали из органов за аморалку.

Александр Лукманов
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