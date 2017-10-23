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23 октября 2017
Главные новости Москвы
21:37  23 октября 2017 2

За прилюдный секс в ночном клубе отчислен курсант МВД. ВИДЕО

В академии решили, что молодому человеку не место в полицииФото: Соцсети

Молодой человек, занявшийся прилюдно сексом на танцполе ночного клуба MILO, оказался курсантом Нижегородской академии МВД. Вскоре после того как видео широко разошлось в Сети, молодой человек был познан. В учебном заведении решили, что такому распущенному человеку не место в полиции, сообщает РИА Новости.

В сообщении МВД России говорится о проверке «по факту видеоролика, размещенного в некоторых СМИ, о совершенном правонарушении в общественном месте».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, в Нижнем Новгороде в ночном клубе Milo молодая пара занялась сексом под песню группы ремикс песни «Rape me» группы «Nirvana» прямо на танцполе.

Позже героиня этого ролика вышла в Сети в прямой эфир и повинилась. Сказала, что была сильно пьяна и самокритично назвала себя дурой.

Александр Лукманов
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