21:37 23 октября 2017 2

В академии решили, что молодому человеку не место в полиции Фото: Соцсети

Молодой человек, занявшийся прилюдно сексом на танцполе ночного клуба MILO, оказался курсантом Нижегородской академии МВД. Вскоре после того как видео широко разошлось в Сети, молодой человек был познан. В учебном заведении решили, что такому распущенному человеку не место в полиции, сообщает РИА Новости.

В сообщении МВД России говорится о проверке «по факту видеоролика, размещенного в некоторых СМИ, о совершенном правонарушении в общественном месте».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, в Нижнем Новгороде в ночном клубе Milo молодая пара занялась сексом под песню группы ремикс песни «Rape me» группы «Nirvana» прямо на танцполе.

Позже героиня этого ролика вышла в Сети в прямой эфир и повинилась. Сказала, что была сильно пьяна и самокритично назвала себя дурой.