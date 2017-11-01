Уральского депутата-решалу, пойманного с поличным, будут судить

Перед судом предстанет 60-летний депутат города Кушва Свердловской области. Будучи в прошлом заместителем начальника местного ОВД, депутат предложил помощь подследственному: за полтора миллиона рублей народный избранник обещал закрыть уголовное дело.
«Гражданин, которому поступило такое предложение, согласился на него и сообщил в органы. Сотрудники ФСБ провели оперативное мероприятие, направленное на задержание злоумышленника с поличным — при передаче ему требуемой суммы», — сообщил «URA.RU» помощник руководителя СКР по Cвердловской области Максим Чалков.
В следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Следствие закончено, материалы дела будут переданы в суд.