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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:38  01 ноября 2017 0

Уральского депутата-решалу, пойманного с поличным, будут судить

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Депутат за полтора миллиона обещал закрыть уголовное делоФото: depositphotos.com © URA.RU

Перед судом предстанет 60-летний депутат города Кушва Свердловской области. Будучи в прошлом заместителем начальника местного ОВД, депутат предложил помощь подследственному: за полтора миллиона рублей народный избранник обещал закрыть уголовное дело.

«Гражданин, которому поступило такое предложение, согласился на него и сообщил в органы. Сотрудники ФСБ провели оперативное мероприятие, направленное на задержание злоумышленника с поличным — при передаче ему требуемой суммы», — сообщил «URA.RU» помощник руководителя СКР по Cвердловской области Максим Чалков.

В следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Следствие закончено, материалы дела будут переданы в суд.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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