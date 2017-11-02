03:56 02 ноября 2017 0

Жертвам обещали хорошо оплачиваемую работу в отелях и ресторанах, но вместо этого отбирали документы и продавали в бордели Фото: depositphotos.com © URA.RU

Две гражданки России, подозреваемые в организации торговли людьми, депортированы в среду, 1 ноября, из Бахрейна. По информации полицейских, женщины входили в состав преступной группы, вербовавшей молодых жительниц Челябинской области, Пермского края и Удмуртии для работы на Ближнем Востоке.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию МВД, две гражданки России в возрасте 28 и 32 лет, действовали в составе организованной группы на территории Удмуртии, Челябинской области и Пермского края.

В течение пяти лет — с 2011 по 2016 год — преступники вербовали девушек и переправляли их в Бахрейн. Там у потерпевших отбирали паспорта, после чего под угрозой физической расправы заставляли заниматься проституцией.

Осенью прошлого года основная часть преступной группы была задержана правоохранительными органами.

Как ранее писало «URA.RU», весной 2017 года по обвинению в торговле людьми на скамье подсудимых оказались сразу семеро пермяков, во главе с организатором — 42-летней жительницей Чайковского. По имеющейся информации, жертвами преступников стали тогда не менее 23 жительниц Урала и Прикамья. Девушкам обещали высокооплачиваемую работу в отелях и ресторанах, а по прибытии в Бахрейн отбирали документы и продавали в бордели.