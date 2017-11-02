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Главные новости Пермского края
18:26  02 ноября 2017 0

В Перми нашелся виновник падения бетономешалки в обрыв

Стройка. Нижневартовск., бетономешалка
Из-за «съехавшей» в пропасть бетономешалки строительство приостановилиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В том, что бетономешалка рухнула с обрыва на пермской стройке, виноват водитель, сообщил «URA.RU» девелопер. Он посоветовал горожанам перестать волноваться за строящийся дом.

В социальных сетях в начале недели были размещены фото строительной площадки в Перми по улице Революции, 2А с изображением бетомешалки, провалившейся в овраг. Возникла новая волна обсуждений, не свалится ли в овраг и строящийся дом, не происходит ли постоянное обрушение грунта.

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В Перми бетономешалка рухнула с обрыва. Жители боятся, что вслед за ней «сползут» дома. ФОТО

Директор компании-застройщика ООО «Стройсервис» Михаил Клюйков рассказал «URA.RU», что в действительности машина не провалилась в обрыв, а скатилась: «Здесь сыграл человеческий фактор. Машина стояла под уклоном. Водитель покинул салон, а на ручник не поставил. Хорошо, что сам не пострадал».

Собеседник отметил, что никакой угрозы строящемуся объекту нет. Во-первых, в Перми на склонах грунты более устойчивые. Во-вторых, было забито 712 семиметровых свай (хотя достаточно было бы и 560-ти свай), все они связаны железобетонной плитой. Сваи находятся на такой глубине, что здание фактически стоит на твердом основании. Плюс на склоне ведется устройство подпорной стены.

Накануне выездную проверку объекта проводила инспекция государственного строительного надзора Пермского края. В ведомстве «URA.RU» сообщили, что принято решение приостановить строительство, пока не будет завершено устройство опорных стенок вдоль котлована примыкающего дома.

Стефан Савелли
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