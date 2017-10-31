В Перми бетономешалка провалилась в овраг рядом со строящимся 20-этажным домом «Изумрудный» на улице Революции, 2А. Происшествие очевидцы сняли на камеры и поделились фотографиями в социальных сетях.
На снимке, опубликованном в паблике «Мой город Пермь» во «ВКонтакте», видно, что грузовик скатился вниз и завис на склоне. Сверху стоят люди и припаркованы еще два грузовика. «Рабочая машина упала в пропасть. Знаменитый дом на обрыве на Революции», — подписал автор фото. По предварительным данным издания «Бизнес-класс», в происшествии никто не пострадал.
В комментариях к посту одни горожане обвиняют водителя бетономешалки в нерасторопности, другие беспокоятся, что на площадке случился обвал земли и вслед за машиной вниз могут «сползти» и здания. «В свое время на геологической практике нам говорили, что склоны Егошихи оползневые, сейчас они в стабильном состоянии, если их не трогать», — написала пользователь Любовь.
Получить комментарий в офисе застройщика «СтройСервис» не удалось — вечером 31 октября на звонки журналиста никто не ответил.