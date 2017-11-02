21:40 02 ноября 2017 0

Мэрия троекратно увеличила затраты на информирование Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга намерена основательно потратиться на исполнение возвращенных ей градостроительных полномочий. В четверг, 2 ноября, в рамках подготовки к возобновлению работы, которая была прекращена, мэрией был объявлен первый аукцион на сайте госзакупок. На «опубликование информации, затрагивающей интересы населения МО «город Екатеринбург» в течение одного только месяца из бюджета будет выделено более 11,5 млн рублей.

Со времени изъятия полномочий в начале 2016 года в затраты на то же самое «информирование» составляли примерно 39 млн в год. При нынешних расчетах годовое финансирование всей процедуры может составить порядка 138 млн в год, то есть троекратно увеличить затраты бюджета.

В самой мэрии, однако, обещают стремиться к сокращению трат. «Контракт заключен во исполнение федерального законодательства, которое обязывает нас публиковать все необходимые нормативные акты в открытом доступе. В связи с возвращаемыми полномочиями, это будет сравнительно большой объем — отдельные документы занимают 150 страниц текста. Источник, в котором будет все публиковаться, определится через ФЗ-44. Мы осознаем, что сумма не маленькая, но в любом случае, будем стремиться к минимизации этих затрат», — объяснил «URA.RU» пресс-секретарь ратуши Анатолий Карманов.

Напомним, 1 июля 2017 года областные власти вернули мэрии право исполнять лишь одну из градостроительных функций — разработку и выдачу градостроительных планов земельных участков. 1 января 2018 года к ней добавится право утверждать правила землепользования и застройки.