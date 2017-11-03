Затонувший у берегов Шпицбергена вертолет Ми-8 поднимут российские спасатели

Вертолет пропал с радаров 26 октября
В пятницу, 3 ноября, у берегов норвежского Шпицбергена стартует операция по подъему на поверхность вертолета Ми-8.
Вертолет пропал с радаров после крушения 26 октября. На борту воздушного судна находились восемь человек, в числе которых житель Тобольска и тюменец. 30 октября спасатели нашли тело одного погибшего.
К месту затопления доставят оборудование, с помощью которого предотвратят разлив нефти при подъеме утонувшего вертолета, передает НТВ.
Ранее «URA.RU» писало, что на борту в качестве второго пилота находился житель Тюмени Владимир Фролов, который до работы в авиации на протяжении десяти лет работал в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Хобби-Центр».