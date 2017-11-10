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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
14:44  10 ноября 2017 0

Свердловские «фронтовики» готовятся к кадровым чисткам. Выбывших заменит молодежь

Заседание ОНФ в Горном университете. Екатеринбург, косарев николай
Николай Косарев до последнего держался за пост в ОНФФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завтра, 11 ноября, свердловское отделение Общероссийского народного фронта проведет очередную конференцию. Кроме подведения итогов года, «фронтовики» намерены провести кадровую ротацию. Принципиальный вопрос — сохранится ли на должности сопредседатель, бывший ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев.

Из-за того, что Косарев лишился поста в УГГУ, ОНФ пришлось искать новую площадку для итоговой конференции. Новый ректор Горного — ставленник УГМК Алексей Душин — старается дистанцироваться от политики. В итоге сбор пройдет в екатеринбургском Центре международной торговли. В официальной повестке говорится, что эксперты ОНФ «обсудят вопросы в сфере молодежной политики, здравоохранения, экологии, ЖКХ и других». Также «планируется провести кадровую ротацию».

По информации «URA.RU», несколько месяцев противники экс-ректора Горного пытались убедить московское руководство в необходимости его отставки. Они давили на то, что в июле этого года силовики возбудили по итогам проверок в УГГУ два уголовных дела (статья 159 УК РФ — «покушение на мошенничество» и статья 160 УК РФ «присвоение или растрата чужого имущества»). Косарев не является их фигурантом, но расследование грозит имиджевыми потерями отделению ОНФ. Впрочем, недоброжелателям экс-ректора многого добиться не удалось.

Тем не менее в качестве потенциального сменщика Косарева они предлагали Андрея Альшевских, который так и не стал своим в «Единой России». «Он проводит приемы граждан, когда приезжает в Екатеринбург. В ходе прошлогодних выборов был в неплохих отношениях с губернатором», — говорит источник агентства в свердловском отделении ОНФ. Как сообщил собеседник, Альшевских планирует принять участие в завтрашней конференции.

По словам главы регионального исполкома ОНФ Жанны Рябцевой, вопрос об отставке кого-либо из сопредседателей не стоит. «Только если кто-то из них сам не пожелает взять самоотвод», — пояснила Рябцева. Она уточнила, что из регионального ОНФ предполагается вывод тех людей, кто не работал на должном уровне, переехал или устроился на работу, которую нельзя совмещать с участием в организации. «Приводить будем принципиально молодежь. На нее делается ставка», — сказала глава исполкома.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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