Ученые успокоили россиян: биоматериалы собирают не для генетического оружия

В России не ведутся работы по созданию генетического оружия на основе биоматериалов россиян, так как для этого нет никаких биологических оснований. Об этом заявил член-корреспондент РАН Сергей Куцев.
По словам ученого, создать генетическое оружие против того или иного народа нельзя, так как, несмотря на разнообразие генетического аппарата, тот или иной набор генов может встречаться в любой популяции. Из этого следует, что об этноспецифическом воздействии говорить нельзя, пишет «Интерфакс».
Куцев уточнил, что слухи вокруг сбора биоматериалов могут нанести серьезный ущерб медицине, так как генетические исследования и клинические испытания лекарств ведутся во всем мире, не представляя никакой опасности.
Напомним, что в конце прошлого месяца президент России Владимир Путин задался вопросом о целях сбора биоматериала у населения страны. Позже в Кремле отметили, что спецслужбы располагают подтверждением того, что в России ведется сбор биоматериала иностранными эмиссарами.