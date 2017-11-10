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10 ноября 2017
14:50  10 ноября 2017 0

Ученые успокоили россиян: биоматериалы собирают не для генетического оружия

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Проблему обозначил президентФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России не ведутся работы по созданию генетического оружия на основе биоматериалов россиян, так как для этого нет никаких биологических оснований. Об этом заявил член-корреспондент РАН Сергей Куцев.

По словам ученого, создать генетическое оружие против того или иного народа нельзя, так как, несмотря на разнообразие генетического аппарата, тот или иной набор генов может встречаться в любой популяции. Из этого следует, что об этноспецифическом воздействии говорить нельзя, пишет «Интерфакс».

Куцев уточнил, что слухи вокруг сбора биоматериалов могут нанести серьезный ущерб медицине, так как генетические исследования и клинические испытания лекарств ведутся во всем мире, не представляя никакой опасности.

Напомним, что в конце прошлого месяца президент России Владимир Путин задался вопросом о целях сбора биоматериала у населения страны. Позже в Кремле отметили, что спецслужбы располагают подтверждением того, что в России ведется сбор биоматериала иностранными эмиссарами.

Лев Истомин
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