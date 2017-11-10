Стало известно, зачем министр образования РФ едет в Пермь

Министр образования России Ольга Васильева проведет в Прикамье мероприятие федерального уровня. Кроме нее, в регион приедет полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
«В понедельник, 13 ноября, Ольга Васильева посетит Пермский кадетский корпус в Усть-Качке. Министр является председателем совета по кадетскому образованию, в Усть-Качке она проведет заседание этого совета», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого минобра. Есть информация, что на этом мероприятии будет также присутствовать Михаил Бабич.
Ранее «URA.RU» уже писало что Ольга Васильева приедет в Пермь на следующей неделе. Она станет первым федеральным министром, который посетит столицу Прикамья после выборов губернатора, которые прошли 10 сентября.