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11 ноября 2017
10 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:36  11 ноября 2017 0

FIAT и Dodge из-за проблем отзывают почти тысячу машин в России

У кроссоверов нашли серьезную неисправностьФото: fiat.com

Компании FIAT и Dodge вынуждены отозвать в России 965 кроссоверов FIAT Freemont и Dodge Journey, реализованных с июня 2013 по март 2015 года и с октября 2010 года по июнь 2014 года.

Причиной срочного отзыва машин стали проблемы с проводкой рулевого колеса, которая может оказаться защемленной между кромкой пластины звукового сигнала и задней пластмассовой накладкой руля, передает телеканал 360.

Отмечается, что специалисты могут заменить данные элементы устройства автомобилей, все работы произведут бесплатно. Для этого владельцам машин нужно обратиться в ближайший дилерский центр одной из компаний, сообщает агентство Nation News.

Лев Истомин
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