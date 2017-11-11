FIAT и Dodge из-за проблем отзывают почти тысячу машин в России

11:36 11 ноября 2017 0

У кроссоверов нашли серьезную неисправность Фото: fiat.com

Компании FIAT и Dodge вынуждены отозвать в России 965 кроссоверов FIAT Freemont и Dodge Journey, реализованных с июня 2013 по март 2015 года и с октября 2010 года по июнь 2014 года.

Причиной срочного отзыва машин стали проблемы с проводкой рулевого колеса, которая может оказаться защемленной между кромкой пластины звукового сигнала и задней пластмассовой накладкой руля, передает телеканал 360.

Отмечается, что специалисты могут заменить данные элементы устройства автомобилей, все работы произведут бесплатно. Для этого владельцам машин нужно обратиться в ближайший дилерский центр одной из компаний, сообщает агентство Nation News.