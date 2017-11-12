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12 ноября 2017
23:16  12 ноября 2017 0

67% здорового населения России в течение года нуждается в психиатрической помощи. Психиатр объясняет, почему стали частыми новости о преступниках, слышавших голоса

Виноградов видит выход в возрождении советского подхода к психиатрииФото: «ВКонтакте», группа «Михаил Виноградов — психиатр-криминалист»

Столица Удмуртии Ижевск приходит в себя после пережитой трагедии: 9 ноября под завалами дома погибли семь человек. Уже вскоре выяснилось, что утечку газа устроил местный житель, который, по его словам, «услышал голоса», которые и попытался заглушить взрывом. Итог — погибшие ни в чем не повинные люди.

Неделей ранее другой дикий случай шокировал Свердловскую область: мужчина-инвалид с особой жестокостью расправился с двумя женщинами, практически расчленив свои жертвы и сняв скальп. Он умер прямо на месте преступления рядом с убитыми от эпилептического припадка. Позже полиция озвучит, что подозреваемый страдал психиатрическим заболеванием и состоял на учете.

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Можно ли было избежать этих двух трагедий, и что необходимо, чтобы они не повторились вновь — с этим вопросом «URA.RU» обратилось к известному психиатру-криминалисту, доктору медицинских наук и профессору психиатрии Михаилу Виноградову.

«В советские времена существовала система психиатрического контроля, которая сейчас, к сожалению, утеряна, — рассказал Михаил Юрьевич. — В каждом районе существовали психоневрологические диспансеры, дежурили врачи. Я, тогда молодой начинающий психиатр, вместе с коллегами в определенные дни объезжал своих пациентов, которые могли представлять опасность. Мы приезжали, как говорится, в штатском, без медицинских халатов, чтобы не привлекать внимания соседей и не вызывать к больному негатив».

По мнению Виноградова, сейчас существовавшая в СССР надежная система психиатрической помощи разрушена. Больные остаются без надлежащего психиатрического наблюдения и учета, что нередко приводит к беде. Нынешний министр здравоохранения России [Вероника Скворцова] понимает эту острую проблему. Как говорит Виноградов, на одном из выступлений министр озвучила, что России необходимо вернуть советскую систему психиатрической помощи, но измененную и соответствующую новым вызовам времени.

На вопрос — не было бы правильнее, если бы жители дома или поселка знали об опасном соседе, чтобы сохранять осторожность и бдительность, Михаил Виноградов ответил:

«Вопрос сложный и спорный. В прошлом первый помощник генерального прокурора России как-то вспоминал, как они ловили опасного преступника с рыжими волосами и дали об этом объявление. Вскоре все отделения милиции были забиты рыжими людьми, которых тащили бдительные люди. Оглашение психиатрического диагноза вызовет неправомерное негативное отношение к больному. К тому же по нынешней статистике в течение года 67% здорового населения России нуждается в психиатрической помощи — у кого-то погиб родственник, у кого-то близкий заболел. Нужно восстанавливать такую систему, чтобы человек обращался за помощью, а не бежал при слове «психиатр».

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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