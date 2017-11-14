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14 ноября 2017
13 ноября 2017
07:14  14 ноября 2017 0

Безнадежные долги по алиментам будет выплачивать государство

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В Госдуме подготовили поправки в Гражданский кодекс, защищающие интересы детейФото: depositphotos.com © URA.RU

Если розыск должника по алиментам не принес результатов в течение года и более, а сам неплательщик был признан безвестно отсутствующим, граждане России смогут претендовать на получение пособий по потере кормильца. В любом случае, решение будет приниматься судом на основании документов, предоставленных службой судебных приставов.

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве» подготовили депутаты Госдумы РФ. Комитет по госстроительству и законодательству рекомендует документ к принятию в первом чтении, сообщают «Известия».

На данный момент суд может принять решение платить пенсии по потере кормильца, только если розыском должника занималась полиция, однако правоохранительные органы зачастую просто отказываются это делать, ссылаясь на то, что это функционал ФССП.

Как сообщается, инициатива в первую очередь направлена на защиту интересов детей, один из родителей которых отказывается выплачивать алименты. Что касается исчезнувшего, а затем появившегося родителя, то он, как предполагают законодатели, сохранит все свои обязанности по уплате алиментов. А ко всему прочему, государство сможет взыскать с него и те деньги, которые пошли на выплату пособий брошенному им ребенку, пишет издание.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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