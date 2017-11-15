США потратят 4,6 млрд на «сдерживание» России

06:26 15 ноября 2017 0

США заложили миллиардный бюджет на сдерживание России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год в размере 700 $ млрд

На основные операции Пентагона, как отмечается в документе, выделяется более 634 $ млрд, порядка 66 $ млрд власти планируют потратить на военные миссии в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах. Статья в 12,3 $ млрд предусмотрена на противоракетную оборону для противодействия угрозе КНДР, а в 350 $ млн — на военную помощь Украине, пишет RT.

Еще 4,6 $ млрд Пентагон потратит на «сдерживание» России в Европе. Теперь за этот документ должны проголосовать сенаторы. Когда это произойдет, документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.