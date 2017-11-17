Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будет ли глава государства Владимир Путин баллотироваться на новый срок.
«Пока неизвестно, будет ли баллотироваться Путин на новый президентский срок», — приводит цитату Пескова «Федеральное агентство новостей».
Интересно, что журналисты спрашивали Пескова о другом. Их интересовало, будет ли привлечен глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин к разработке экономической предвыборной программы Путина, пишет RT. Но Песков пояснил, что такие вопросы пока задавать рано.
Ранее стало известно о встрече экс-министра финансов Кудрина и Путина в пятницу, 17 ноября, в Петербурге. Политики детально обсудили стратегию социально-экономического развития страны.