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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:04  17 ноября 2017 0

В Кремле не знают, будет ли Путин баллотироваться в президенты

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Ранее Путин и Кудрин обсудили стратегию развития страныФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будет ли глава государства Владимир Путин баллотироваться на новый срок.

«Пока неизвестно, будет ли баллотироваться Путин на новый президентский срок», — приводит цитату Пескова «Федеральное агентство новостей».

Интересно, что журналисты спрашивали Пескова о другом. Их интересовало, будет ли привлечен глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин к разработке экономической предвыборной программы Путина, пишет RT. Но Песков пояснил, что такие вопросы пока задавать рано.

Ранее стало известно о встрече экс-министра финансов Кудрина и Путина в пятницу, 17 ноября, в Петербурге. Политики детально обсудили стратегию социально-экономического развития страны.

Виктор Дорофеев
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