О конкретных причинах закрытия станций пока ничего неизвестно
В Екатеринбурге из-за террористической угрозы закрыты станции метро «Ботаническая» и «Чкаловская». Информацию о проводимой проверке в беседе с «URA.RU» подтвердила пресс-секретарь управления ФСБ по Свердловской области Кристина Леточная.
Известно, что на данный момент на станциях работают сотрудники предприятия взрывобезопасности «Урал-Вымпел». Что именно послужило причиной закрытия станций, пока не уточняется.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать произошедшее по итогам полицейской проверки.
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